La Librairie francophone : Natacha Atlas, Erik Orsenna, Marie Desplechin et Jean-Michel Olivier sur Auvio

Natacha Atlas pour son nouvel album et un live

Erik Orsenna et le photographe Francis Latreille pour « Les derniers peuples des glaces » aux éditions Gallimard

Marie Desplechin pour « Ne change jamais » aux éditions L'Ecole des loisirs et pour une rencontre dans La Librairie verte avec Erik Orsenna

Jean-Michel Olivier pour « Eloge des fantômes » aux éditions l'Age d'Homme

Casting et équipe Animateur Emmanuel KHERAD