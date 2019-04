La Librairie francophone - En balade - 22/04/2019

- Reportage avec Lise Tremblay au Zoo Ecomuseum de Saint Anne, au Québec, pour « L'habitude des bêtes » aux éditions Boréal

- Entretien avec Fouad Laroui à Molenbeek-Saint-Jean, à Bruxelles, pour « L'insoumise de la Porte de Flandre » aux éditions Julliard

- Entretien à Port-au-Prince avec Yanick Lahens à l'occasion de son entrée au Collège de France à la chaire des « Mondes francophones » et pour la parution de « L'oiseau Parker dans la nuit : et autres nouvelles » aux éditions Sabine Wespieser

- Rencontre autour de la culture Gnaoua, depuis Essaouira au Maroc, avec la chanteuse et comédienne malienne Fatoumata Diawara et le Maâlem Hassan Boussou, grand maitre Gnaoua.

Casting et équipe Animateur Emmanuel KHERAD