La Librairie francophone - Mathias Malzieu, Jean-Claude Grumberg, Anaïs Barbeau Lavalette,...

Mathias Malzieu pour « Une sirène à Paris » aux éditions Albin Michel Jean-Claude Grumberg pour « La plus précieuse des marchandises : un conte » aux éditions du Seuil Entretien reportage avec Anais Barbeau Lavalette au pied de la Tour de l’Horloge à Montréal pour « Nos héroïnes » aux éditions Marchand de Feuille Séquence livres de poche avec Philippe Delerm pour « Et vous avez eu beau temps? la perfidie ordinaire des petites phrases » aux éditions Points et Odile D’Outremont pour « Les déraisons » aux éditions 10-18

Émission La Librairie francophone