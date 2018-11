La Librairie francophone - 04/11/2018

• Séquence exceptionnelle depuis la Tour Eiffel autour Lucky Luke Tome 8 « Un cowboy à Paris » avec le scénariste Jul, le dessinateur Achdé, et la participation exclusive de l’ancien président de la République Française François Hollande et le Ministre de la transition écologique et solidaire François de Rugy • Live acoustique avec Pedro Kouyaté et Mamani Keita pour l’album « Vis ta vie » • Marc Lambron pour « Vie et mort de Michael Jackson» aux éditions RMN Grand Palais avec une rencontre autour de Michael Jackson avec Pedro Kouyaté et Mamani Keita • Thomas B. Reverdy pour « L’Hiver de mécontentement » aux éditions Flammarion • Et le coup de cœur de lecture d’un jeune auditeur en plateau.

Émission La Librairie francophone