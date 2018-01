La Librairie francophone - Myriam Leroy, Jean Solé, Hommages à Bernard De Fallois - 14/01/2018

• Philippe Delerm pour « Et vous avez eu beau temps ? » aux éditions du Seuil • Myriam Leroy pour « Ariane » aux éditions Don Quichotte • Jean Solé pour le 500e numéro du magazine Fluide Glacial et pour « Les Abeilles » aux éditions Le Lombard • Hommages à Bernard De Fallois avec Joël Dicker, Paul Otchakovsky-Laurens avec Atiq Rahimi et France Gall avec Philippe Delerm Présentation : Emmanuel KHERAD

Émission La Librairie francophone