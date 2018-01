La Librairie francophone - 31/12/2017

Les anecdotes de l’acteur, réalisateur et photographe, Vincent Pérez et de la cuisinière italienne Alba Pezone. Reportage à Paris avec le photographe franco-iranien Reza et dans le Parc Jeanne Sauvé à Montréal avec Les Cowboys Fringants pour une découverte écologique du quartier Ahunstic. Sélection des meilleurs moments des « Clubs Francophones » de La Librairie Francophone Estivale avec des rencontres entre Jean-Christophe Rufin et Jean-Loup Dabadie, Eric Fottorino et Laurent Gaudé, et Alain Mabanckou et Capitaine Alexandre. Sélection par les libraires des meilleurs moments de La Librairie Francophone 2017 avec Marie-Eve Lacasse pour « Peggy dans les Phares » aux éditions Flammarion, Jean Marie Gustave Le Clézio pour son nouveau roman « Alma » aux éditions Gallimard, Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie et Leila Sebbar pour « L’orient est rouge » aux éditions Elyzad, et Père Michaeel Najeeb pour « Sauver les livres et les hommes » aux éditions Grasset. Présentation : Emmanuel KHERAD

Émission La Librairie francophone