La Librairie francophone : sur Auvio

La confidence inédite de l'historien et écrivain français Ivan Jablonka

Séquence inattendue lors d'une signature de l'auteure d'Héroic Fantasy québécoise Anne Robillard.

Entretien « 15 ans de Librairie Francophone » en hommage à Jacob Desvarieux du Kassav.

Le club Francophone autour de la rentrée Littéraire avec les journalistes des grands quotidiens belges, suisses, canadiens et français pour un regard sur cet événement du monde culturel francophone.

Séquence autour de la situation en Afghanistan avec Atiq Rahimi.

Séquence livre de poche avec le conseil de La Librairie Millefeuilles à Antananarivo et le chanteur et auteur français Raphaël Haroche pour « Retourner à la mer » chez Folio.

Le coup de cœur créole inédit de l'auteure suisse Bessora

Casting et équipe Animateur Emmanuel KHERAD Émission La Librairie francophone