La Librairie francophone : Serge Joncour, Jean-François Bernardini, Catherine Meurisse, Serge Marquis et Gaël Faye sur Auvio

La confidence inédite de l'auteur français, Prix Femina 2020, Serge Joncour

Séquence inattendue inédite dans un hôtel avec Jean-François Bernardini du groupe I Muvrini.

Entretien « 15 ans de Librairie Francophone » dans la culture culinaire réunionnaise sur le marché de Saint Pierre de La Réunion (Inédit).

Le club Francophone inédit avec Catherine Meurisse et son père Jean Meurisse autour des abeilles.

Séquence livre de poche avec le conseil de La Librairie Plumes du Monde à Dakar et le psychiatre et écrivain québécois Serge Marquis pour «Le jour où je me suis aimé pour de vrai » chez Points.

Le coup de cœur créole inédit l'auteure québécois Gaël Faye

Casting et équipe Animateur Emmanuel KHERAD Émission La Librairie francophone