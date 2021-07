La Librairie francophone : Sarah Biasini, Carl Norac, Angélique Kidjo, Dominique Fortier et Rafaële Germain sur Auvio

La confidence inédite de la comédienne et auteure française Sarah Biasini

Séquence inattendue inédite depuis Ostende avec le poète et auteur belge Carl Norac

Entretien « 15 ans de Librairie Francophone » avec la chanteuse béninoise Angélique Kidjo.

Le club Francophone avec une déambulation inédite dans les rues de Montréal avec les auteures québécoises Dominique Fortier, Prix Renaudot de l'essai 2020 pour « Les villes de papier », et Rafaële Germain.

Séquence livre de poche avec le conseil de La Librairie Carrefour des livres à Casablanca et l'écrivain français Philippe Claudel pour « Inhumaines » aux Le Livre de poche.

Le coup de cœur créole inédit l'auteure québécois Nancy Huston.

