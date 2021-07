La Librairie francophone : Patrice Leconte, Franz Olivier Giesbert et Frédéric Edelstein, Amélie Nothomb et Angélique Jidjo sur Auvio

- La confidence inédite du réalisateur, auteur et metteur en scène français Patrice Leconte

- Séquence inattendue avec Franz Olivier Giesbert et Frédéric Edelstein dans les coulisses du Cirque Pinder

- Entretien « 15 ans de Librairie Francophone » avec l'acteur français Denis Lavant.

- Le club Francophone avec une rencontre inédite en musique entre le dramaturge et metteur en scène franco-suisse Fabrice Melquiot et l'auteur-compositeur-interprète suisse Polar.

- Séquence livre de poche avec le conseil de La Librairie Papyrus à Namur et l'écrivaine belge Amélie Nothomb pour « Frappe-toi le cœur » aux Le Livre de poche.

- Le coup de cœur créole inédit de la chanteuse béninoise Angélique Kidjo.

Casting et équipe Animateur Emmanuel KHERAD Émission La Librairie francophone