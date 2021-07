La Librairie francophone : Akhenaton, Tahar Ben Jelloun et James Noel sur Auvio

La confidence inédite du rappeur français Akhenaton membre fondateur du groupe IAM

Séquence inattendue avec un entretien inédit de Tahar Ben Jelloun dans un aéroport

Entretien « 15 ans de Librairie Francophone » avec un reportage inédit dans les rues d'Ajaccio sur les traces de la famille Bonaparte dans la ville à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon 1er.

Le club Francophone à la Galerie Monnin de Pétion-Ville, à Port-au-Prince en Haïti, en hommage à Michel Monnin. Avec le poète et auteur haïtien James Noel et Pascale Monnin, galeriste et fille de Michel Monnin qui réagiront à l'assassinat du Président Moise Jovenel.

Séquence livre de poche avec le conseil de La Librairie de France à Abidjan et le chanteur et auteur français Arthur H pour « Fugues » aux éditions Folio.

Le coup de cœur créole inédit de l'auteur français Hervé Le Tellier, Prix Goncourt 2020 pour « L'anomalie »

