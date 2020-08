La Librairie francophone estivale : I Muvrini, Jean Teulé, Marc Cerrone, Erik Oresenna, Francis Latreille et Jean-François Samlong sur Auvio

I Muvrini, Jean Teulé, Marc Cerrone, Erik Oresenna, Francis Latreille et Jean-François Samlong Un auteur, une confidence avec une confidence inédite avec Jean-François Bernardini du groupe I Muvrini Le voyage immobile avec Jean Teulé, auteur de Crénom Baudelaire! aux éditions Mialet-Barrault, à paraître en octobre prochain. Entrevue avec Marc Cerrone dans son studio parisien pour « Cerrone Paradise, Autobiographie » aux éditions EPA Le Club Francophone autour du Grand Nord avec Erik Orsenna, de l’Académie Française, et l’artiste et photographe franco-américain Francis Latreille, auteurs des «Derniers peuples des glaces » aux éditions Gallimard. La chanteuse algérienne Souad Massi pour un titre acoustique Reportage inédit à Saint-Pierre de La Réunion avec Jean-François Samlong sur la tombe du Sorcier et voleur Sitarane. Présentation : Emmanuel KHERAD