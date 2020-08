La Librairie francophone estivale : Leila Slimani, Plastic Bertrand, Shumona Sinha, Jean-Claude Carrière, Enki Bilal et Philippe Besson sur Auvio

Leila Slimani, Plastic Bertrand, Shumona Sinha, Jean-Claude Carrière, Enki Bilal et Philippe Besson Un auteur, une confidence avec une confidence inédite de l’auteure Leila Slimani Le voyage immobile avec Plastic Bertrand qui nous emmène à Milan depuis la Galerie des Princes à Bruxelles Entrevue autour de l’Inde avec l’auteure franco-indienne Shumona Sinha et la participation de l’écrivain, scénariste et metteur en scène français Jean-Claude Carrière. Le Club Francophone inédit autour de Picasso avec Enki Bilal auteur de « Nu avec Picasso » aux éditions Stock et Philippe Dagen, journaliste et critique d’Art auteur de Picasso » la monographie de référence sur le peintre. Le chanteur Gérald Toto pour un titre en acoustique Reportage inédit dans les rues de Montréal avec Philippe Besson, auteur français de « Un certain Paul Darrigrand » et « Un diner à Montréal » aux éditions Pocket. Présentation : Emmanuel KHERAD