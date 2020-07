La Librairie francophone estivale : Un auteur, une confidence avec une confidence inédite de l’auteur français Régis Jauffret sur Auvio

Le voyage immobile avec Philippe Geluck qui évoque la ville de Vienne depuis Le palais de Charles de Lorraine à Bruxelles. Entrevue avec Daniel Pennac pour « La loi du rêveur » aux éditions Gallimard Le Club Francophone inédit à Saint Joseph de La Réunion avec Appolo et Téhem, auteurs des « Chroniques du léopard » aux éditions Dargaud. La chanteuse québécoise Diane Tell pour un titre en acoustique Reportage avec la chanteuse québécoise Diane Tell dans le quartier Montmartre à Paris pour son album Haiku. Présentation : Emmanuel KHERAD