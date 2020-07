La Librairie francophone estivale : Rodney Saint Eloi, Kim Thuy, Hommage à Jean-Loup Dabadie, Sur les pas d'Egar P. Jacobs sur Auvio

Un auteur, une confidence avec une anecdote inédite racontée par le poète et éditeur Canado Haïtien Rodney Saint Eloi

Le voyage immobile avec Kim Thuy qui évoque le Vietnam depuis le marché Jean Talon à Montréal

Entrevue depuis la Guadeloupe autour de la culture créole aux Antilles avec le poète et essayiste Roger Toumson, l'artiste et musicien Dominique Coco, l'écrivain et rappeur Steve Gadet, le traducteur, scénariste de BD et Professeur Hector Poullet et l'auteure et chercheuse Mirna Boulus.

Le Club Francophone « hommage » avec une rencontre entre les académiciens Jean-Loup Dabadie et Jean-Christophe Rufin, et le témoignage inédit de Jean-Christophe Rufin.

La chanteuse Carmen Maria Vega pour un titre en acoustique

Reportage dans Bruxelles sur les pas d'Edgard P Jacobs, créateur de Blake et Mortimer, avec le journaliste et écrivain belge Thierry Bellefroid et le dessinateur Bernard Yslaire.

Casting et équipe Animateur Emmanuel KHERAD Émission La Librairie francophone estivale