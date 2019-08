La Librairie francophone estivale - Un tour du monde francophone - 18/08/2019

Un auteur, une ville à Erevan en Arménie avec l'auteur belge Jean-Marc Turine, Prix des 5 Continents de la Francophonie pour « La Théo des fleuves » aux éditions Esperluète.

Entretien inédit autour de la culture du miel et de la Vanille à Tahiti et à la Réunion.

Le Club Francophone avec le Docteur Guy-Bernard Cadière, professeur en chirurgie et Docteur Denis Mukwege gynécologue, militant des droits humains et Prix Nobel de la Paix 2018 pour « Réparer les femmes » aux éditions Mardaga

Live acoustique avec Arthur H

Entrevue avec Anny Duperey pour « Les photos d'Anny » aux éditions du Seuil

