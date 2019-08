La Librairie francophone estivale - Vevey - 04/08/2019

Un auteur, une ville avec la comédienne et dramaturge québécois Rébecca Déraspe depuis les toits de Montréal.

Entretien hommage autour de la morale avec Michel Serres auteur de Morales Espiègles aux éditions Le Pommier

Le Club Francophone avec une rencontre inédite autour de la culture du vin et des vignerons en Suisse avec l'auteur suisse Blaise Hofmann et François Margot, Abbé Président de la Confrérie des Vignerons Suisses, depuis la Fête des Vignerons a Vevey

Live acoustique avec le groupe Delgrès

Entrevue avec l'auteure franco-marocaine Leila Slimani pour « Sexe et Mensonges : la vie sexuelle au Maroc » aux éditions Les Arènes

