La Librairie francophone estivale - 5e étape : Hyères - 28/07/2019

Un auteur, une ville avec un reportage inédit avec l'auteur hyérois Julien Sandrel, auteur de « La vie qui m'attendait » aux éditions Calmann-Levy et « La chambre des merveilles » aux éditions Le Livre de poche, dans le Vieux Hyères à la découverte de la Collégiale Saint Paul.

Entretien avec une rencontre inédite entre l'auteure belge Amélie Nothomb et l'auteure française Stéphanie Hochet.

Le Club Francophone depuis les plages d'Hyères avec Jean-Christophe Rufin, de l'Académie Française, Yann Quéffelec, Prix Goncourt et Catherine Poulain.

Live acoustique avec l'artiste marocain Ahmed Soultan

Entrevue avec Boris Cyrulnik pour « La nuit j'écrirai des soleils » aux éditions Odile Jacob avec la participation du chanteur et musicien malien Salif Keita.

