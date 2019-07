La Librairie francophone estivale - 4ème étape: Port-au-Prince - 21/07/2019

Un auteur, une ville avec un reportage dans les rue de Port au Prince avec l'auteur Haïtien Néhémy Pierre Dahomey à la découverte du quartier du Palais National, ancien siège présidentiel haïtien.

Entretien inédit autour de la défense de la culture en Haïti avec Kettly Mars, auteure et directrice du Centre PEN Haïti, association de défense des auteurs.

Le Club Francophone avec une rencontre inédite entre l'auteur et poète haïtien Lyonel Trouillot et le pianiste, guitariste, et compositeur congolais Ray Lema

Live acoustique avec Tristan Malavoy et la comédienne Emilie Bibeau

Entrevue avec l'illusionniste québécois Luc Langevin à l'occasion de la parution de « La science de l'illusion » aux éditions Michel Lafon

Casting et équipe Animateur Emmanuel KHERAD