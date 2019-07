La Librairie francophone estivale - Paris et Nice - 14/07/2019

Un auteur, une ville avec un reportage inédit depuis Nice sur les bords de la Méditerranée avec l'apnéiste Guillaume Néry, détenteur du record du Monde d'apnée en profondeur et double Champion du Monde de plongée en poids constant.

Entretien avec autour de la ville de Nice en hommage aux victimes des attentats du 14 juillet 2016 avec Christian Estrosi, maire de la ville et auteur de « Nice, l'inattendue » aux éditions Michel Lafon.

Le Club Francophone depuis la Tour Eiffel autour Lucky Luke avec le scénariste Jul, le dessinateur Achdé, et la participation de l'ancien président de la République Française François Hollande.

Live acoustique avec Cali

Entrevue avec l'auteur, chanteur et cinéaste Mathias Malzieu dans le quartier de la Bastille

Casting et équipe Animateur Emmanuel KHERAD