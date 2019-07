La Librairie francophone estivale - Spéciale Genève - 07/07/2019

Un auteur, une ville avec reportage inédit avec Métin Arditi sur les quais du Mont Blanc à Genève et pour une découverte de l'hôtel historique Beau Rivage.

Entretien sur le thème des vacances avec Ivan Jablonka auteur du livre « En camping-car » paru aux éditions Points.

Le Club Francophone avec l'auteur suisse Joël Dicker, « La vérité sur l'affaire Harry Quebert » et « La disparition de Stéphanie Mailer » et le réalisateur français Jean-Jacques Annaud qui signe l'adaptation en série de « La vérité sur l'affaire Harry Quebert ».

Live acoustique avec le groupe réunionnais Transkabar.

Grand Entretien avec la chanteuse Jane Birkin à l'occasion de la parution de son journal intime « Munkey diaries : 1957-1982 » aux éditions Fayard.

Casting et équipe Animateur Emmanuel KHERAD