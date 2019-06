La Librairie francophone estivale - Spéciale Montréal - 30/06/2019

Un auteur, une ville avec un reportage inédit dans le quartier du Plateau avec Laurent Gaudé à la découverte de la Maison de Léonard Cohen et du Parc du Portugal

Rencontre sur le thème des grands espaces avec l'auteur québécois Eric Plamodon, la dessinatrice Catherine Meurisse et l'auteure Anne- Marie Garat

Le Club Francophone spécial Francos de Montréal avec la québécoise Salomé Leclerc, l'ivoirien Tiken Jah Fakoly, le groupe suisse Vendredi sur Mer et le groupe français Les Négresses Vertes

Live acoustique avec les artistes maliens Pedro Kouyaté et Mamani Keita.

Grand Entretien avec l'auteure Nancy Huston pour « Sensations fortes » aux éditions Actes Sud

