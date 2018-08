La Librairie francophone estivale - 26/08/2018

Un auteur, une ville: Reportage avec Francis Huster dans les ateliers de coutures de la Maison Dior à Paris. Le Club Francophone avec une rencontre inédite entre les Académiciens Hélène Carrère D’Encausse et Dany Laferrière. Live acoustique avec le chanteur burkinabé Jacob Salem et le guitariste suisse Somkieta. Grand entretien avec une rencontre entre Juliette Binoche et Christian Bobin, auteur de « Un bruit de balançoire » aux éditions L’Iconoclaste.

Émission La Librairie francophone