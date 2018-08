La Librairie francophone estivale - 19/08/2018

Un auteur, une ville avec le photographe et réalisateur brésilien Jorge Camarotti pour une déambulation inédite dans le quartier Mile End. Rencontre entre les comédiennes Catherine Salviat et Brigitte Fossey autour de leur livre « La passion du verbe » Editions Onesime2000. Le Club Francophone avec une rencontre inédite avec l’auteur, sociologue et vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Jean Ziegler et Majed Nehmé, directeur et rédacteur en chef de la revue mensuelle « Afrique Asie ». Live acoustique avec la chanteuse canadienne d’origine haïtienne Mélissa Laveaux. Grand entretien avec Michaeel Najeeb, prêtre dominicain irakien, pour « Sauver les livres et les hommes » aux éditions Grasset.

