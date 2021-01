La Librairie francophone estivale : Vénus Khoury Ghata, Boris Cyrulnik, Christine Salem et Beata Umubyeyi-Mairesse sur Auvio

Les invités: Vénus Khoury Ghata, Boris Cyrulnik, Christine Salem et Beata Umubyeyi-Mairesse. - Vénus Khoury Ghata pour « Ce qui reste des hommes » aux éditions Actes Sud - Première partie d’un entretien exceptionnel avec Boris Cyrulnik en reportage sur les plages de la Seyne sur Mer pour « Des âmes et des saisons : psycho-écologie » aux éditions Odile Jacob - L’artiste réunionnaise Christine Salem pour son album « Mersi » et une surprise. - Beata Umubyeyi-Mairesse lauréate du Prix des 5 Continents de la Francophonie pour « Tous tes enfants dispersés » aux éditions Autrement. - Le conseil « classique » d’un bibliothécaire depuis la bibliothèque de Saint Jérôme au Québec Présentation : Emmanuel KHERAD