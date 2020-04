La Librairie francophone : Yann Arthus-Bertrand, Manuel Carcassonne, Dany Laferriere, Christophe Hardiquest et Jean Van Roy sur Auvio

Yann Arthus-Bertrand, Manuel Carcassonne, Dany Laferriere, Christophe Hardiquest et Jean Van Roy - Voyage sur le toit de La Grande Arche de la Défense avec Yann Arthus-Bertrand qui nous avait conduit au cœur de son exposition rétrospective Legacy qui s'est tenue jusqu’en décembre 2019 et qui interviendra depuis son lieu de confinement. - Rendez-vous avec Manuel Carcassonne, Directeur des éditions Stock pour un regard sur la situation pour sa maison d’édition et un conseil de lecture - Dany Laferrière pour « L’exil vaut le voyage » aux éditions Grasset. - Voyage à Bruxelles dans la célèbre Brasserie Cantillon avec Christophe Hardiquest, deux étoiles au Michelin et classé parmi les 100 meilleurs chefs du monde et Jean Van Roy, le directeur de la Brasserie. - Avec les libraires francophones pour un regard sur les initiatives mises en place en France, en Suisse, en Belgique et au Canada. Présentation : Emmanuel KHERAD