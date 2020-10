La Librairie francophone estivale : Amin Maalouf, Maryse Condé, Maël Renouard, Benoit Poelvoorde et Daniel Goossens sur Auvio

Les invités : Amin Maalouf, Maryse Condé, Maël Renouard, Benoit Poelvoorde et Daniel Goossens - Amin Maalouf, de l’Académie pour « Nos frères inattendus » aux éditions Grasset - Séquence livre de Poche avec Maryse Condé pour « La vie sans fards » aux éditions Pocket - Maël Renouard pour « L’historiographe du royaume » aux éditions Grasset - Séquence 15 ans de Librairie Francophone avec un entretien croisé entre Benoit Poelvoorde et le dessinateur et scénariste Daniel Goossens Présentation : Emmanuel KHERAD