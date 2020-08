La Librairie francophone estivale : sur Auvio

Didier Decoin, Daniel Picouly, Louise Mushikiwabo, Amélie Nothomb et Bernard Werber Un auteur, une confidence avec Didier Decoin Le voyage immobile avec Daniel Picouly auteur de « Longtemps je me suis couché de bonheur » aux éditions Albin Michel Entrevue avec la Secrétaire Générale de la Francophonie Louise Mushikiwabo à l’occasion des 50 ans de la Francophonie Le Club Francophone inédit autour de la rentrée Littéraire, avec Amélie Nothomb pour son roman « Les aérostats », à paraître en août aux éditions Albin Michel, et Didier Decoin pour l’album jeunesse « O’Contraire », à paraître le 3 septembre prochain. Le chanteur comorien Eliasse pour un titre en acoustique Reportage avec Bernard Werber à Montréal autour des chats Présentation : Emmanuel KHERAD