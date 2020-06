La Librairie francophone : Tiken Jah Fakoly, Karim Ouellet, Mélanie Roland, Anne Serre et Max Lobe sur Auvio

Les invités: Tiken Jah Fakoly, Karim Ouellet, Mélanie Roland, Anne Serre et Max Lobe - Rencontre sur la Place des Arts, à Montréal, entre le chanteur ivoirien Tiken Jah Fakoly et le chanteur québécois Karim Ouellet - Rendez-vous avec Mélanie Roland, directrice des éditions belges Alice Jeunesse - Entretien avec Anne Serre, Prix Goncourt de la nouvelle 2020, pour « Au cœur d'un été tout en or » aux éditions Mercure de France - Voyage à Genève dans le quartier des Pâquis, avec l’écrivain suisse Max Lobe, Prix Kourouma 2017 et dont les ouvrages sont publiés aux éditions Zoé. Présentation : Emmanuel KHERAD