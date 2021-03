La Librairie francophone : Blaise Hoffmann et Claude Dussez, Edouard Baer et Bessora sur Auvio

Les invités: Blaise Hoffmann et Claude Dussez, Edouard Baer et Bessora - Blaise Hoffmann et Claude Dussez pour « Le Léman, bien plus qu’un lac » aux éditions Glénat - Edouard Baer pour « Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce » aux éditions du Seuil - Bessora pour « Les orphelins » aux éditions JC Lattès - Le conseil « classique » d’un bibliothécaire depuis la Bibliothèque de Martigny-Combes en Suisse Présentation : Emmanuel KHERAD