Lucky Luke/Gaston Paul Effa & Dominique Ropion/Daniel De Roulet/George Orwell - Sujet autour de Lucky Luke dans La Libraire Francophone avec Achdé et Jul. - Rencontre inédite autour des parfums entre l’auteur franco-camerounais Gaston Paul Effa, auteur de « Les parfums élémentaires » aux éditions Gallimard et le français Dominique Ropion, « Nez » pour la création des parfums des maisons Saint Laurent, Givenchy, Lancôme, Kenzo, entre autres. - Reportage dans les vignes du Lavaux avec l’auteur suisse Daniel De Roulet - Séquence autour de George Orwell et son lien avec Paris avec Véronique Beghain qui a participé la publication des « Œuvres » aux éditions La Pléiade avec la participation de Pierre Christin Présentation : Emmanuel KHERAD