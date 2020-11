La Librairie francophone estivale : Hommage à Alain Rey, Jean-Louis Fournier et Patrick Chappatte sur Auvio

Hommage à Alain Rey, Jean-Louis Fournier et Patrick Chappatte - Hommage à Alain Rey avec Erik Orsenna de l’Académie Française. - Jean-Louis Fournier pour « Merci qui ? Merci mon chien » aux Editions Buchet-Chastel. - Le dessinateur suisse Patrick Chappatte pour une séquence sur la liberté d’expression et à l’occasion de la publication de « Au cœur de la vague : reportage dessiné » une coédition Les Arènes, Courrier International. - 15 ans de Librairie Francophone avec Denise Désautels en déambulation dans le Parc Lafontaine de Montréal. - Le conseil « classique » d’un bibliothécaire depuis la bibliothèque de Sarreguemines en France. - Et le coup de cœur d’un libraire francophone avec Solange Anoh de La Librairie de France à Abidjan. Présentation : Emmanuel KHERAD