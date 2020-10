Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Spéciale sur la film "La Haine" de Mathieu Kassovitz, sorti il y a 25 ans et qui est ressorti en version restaurée 4K le 14 octobre en salles.



Abdel Ichah, seize ans est entre la vie et la mort, passé à tabac par un inspecteur de police lors d'un interrogatoire. Une émeute oppose les jeunes d'une cité HLM aux forces de l'ordre. Pour trois d'entre eux, ces heures vont marquer un tournant dans leur vie...



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.