La guerre de Laure Naimski, une guerre en soi - La tête d'affiche - Jour Première - 25/03/2019

: LAURE NAIMSKI nous présente son second roman « La guerre en soi » (Belfond). Paul est un garçon fugueur. Dans sa ville au bord de la mer affluent des hommes qui espèrent franchir la frontière. Avec eux, Paul a trouvé son combat. Une camionnette, des affiches à coller la nuit en catimini. L’ordre aux habitants de ne plus tirer les rideaux sur ceux qui rôdent sous leurs fenêtres. Un jour, Paul disparaît définitivement. Louise se tient debout dans le cercle. Ses mots éclatent : « Mon fils est mort. Il avait vingt-sept ans. » Louise cherche un coupable. Sur la plage balayée par un vent glacial, elle épie un homme à vélo, parmi ceux qui fuient la guerre… À travers l’histoire de Louise et de Paul, l’auteure nous plonge dans un deuil impossible attisé par la figure de l’étranger

