La guerre au cinéma et à la télévision - Entrez sans frapper - 30/05/2018

Jean-Pierre Andrevon, auteur de romans de science-fiction ou de polars et critique de cinéma, pour son "Encyclopédie de la guerre au cinéma et à la télévision" (Vendémiaire).



Des milliers de flèches s'élançant vers le ciel, des glaives qui s 'entrechoquent, le galop sourd d'une charge de cavalerie, le chaos des tranchées, des mitraillettes qui crépitent, les bons et les méchants, le souffle de l'épopée et les aspects les plus sordides de la vie quotidienne, la terreur et l'exaltation... La guerre est, aussi, un formidable spectacle. Le cinéma ne s'y est pas trompé : l'une des premières réalisations de Georges Méliès, en 1897, n'a-t-elle pas pour titre Le Bombardement d'une maison ? Et d'Autant en emporte le vent à La 317e Section, de Spartacus à Il faut sauver le soldat Ryan, de Lawrence d'Arabie à Falstaff, on ne compte plus les chefs-d'œuvre qu'elle a inspirés.



En débutant par la guerre de Troie pour finir par les conflits les plus contemporains, en passant par les croisades, l'aventure napoléonienne, les guerres mondiales et celles de la décolonisation, et en s'attachant aussi aux œuvres à part entière qui ont été produites pour la télévision, Jean-Pierre Andrevon retrace, en un immense panorama, les formes et les métamorphoses d'un genre inépuisable, qui a puissamment contribué à l'évolution du récit cinématographique.

