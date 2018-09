La grande battle Fluide Glacial vs Spirou - Entrez sans frapper - 04/09/2018

Ces derniers mois, une étrange tension semble animer les relations entre Spirou et Fluide Glacial, deux des monuments de la presse périodique BD. Tous les coups semblent permis. Observateur avisé de cette guerre, Thierry Tinlot, ancien rédacteur en chef des deux journaux, se pose en entremetteur en proposant un match d'impro lors de la Fête de la BD ! Une seule arme pour ce faire : l'humour ! Comédiens et dessinateurs y défendront l'honneur de leur magazine respectif. La grande battle Fluide Glacial vs Spirou aura donc lieu le samedi 15 septembre à 18h à Bozar à Bruxelles.



On en parle avec Florence Mixhel et Yan Lindingre, rédacteurs en chef respectifs de Spirou et Fluide Glacial.

Émission Entrez sans frapper