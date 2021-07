1987 : En 1987, Gorbatchev et Reagan signent le traité sur les forces nucléaires intermédiaires, qui met un point final à la crise des euromissiles. La décennie est le théâtre d’accidents chimiques et nucléaires majeurs, comme à Bhopal et à Tchernobyl. La communauté internationale prend conscience de l’importance de l’écologie.