Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

La culture se déconfine ! Dans le cadre de la cinquième action de Still Standing for Culture, de nombreux lieux culturels vont reprendre leur programmation interrompue il y a 6 mois. Bravant l'interdiction d'un gouvernement, ils vont proposer de multiples activités entre le 30 avril et le 8 mai, dans le respect des protocoles sanitaires qui a beaucoup trop tiré sur la corde de l'arbitraire.



On en parle avec Gwenaël Breës, membre du collectif Cinéma Nova et l'un des porte-paroles de Still Standing for Culture et le directeur artistique du KVS, Michael De Cock.