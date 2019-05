La culture est à nous - « Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla » - 01/05/2019

Le nouveau roman de Jean-Christophe Rufin « Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla » vient de paraître aux éditions Gallimard. Jean-Christophe Rufin, membre de l’Académie Française est l’auteur de très nombreux romans dont « Rouge Brésil », pour lequel il avait reçu prix Goncourt, « Immortelle randonnée », « le collier rouge », ou « le suspendu de Conakry ». Un auteur très prolixe qui a commencé sa carrière comme médecin, qui a co-fondé « Médecins sans frontières », et qui a été ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie. Dans sa nouvelle fiction, il nous raconte la passion amoureuse part