La culture est à nous - De la culture, de l’amour et Liège au gré des textes! - 27/04/2019

Au menu de notre spécialiste culture : la 3ème édition du festival « Corps de Textes » au Théâtre de Liège et dans différents lieux de la ville, le spectacle « un grand amour » de l’auteure belge Nicole Malinconi à Bruxelles, le spectacle « Oreste à Mossoul » au Théâtre National de Gand, le dernier roman de Jean-Christophe Rufin « Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla », Le Festival Balkan Trafic à Bozar et pour terminer, deux évènements cinématographiques ce week-end : le Festival Courts-Métrages à Bruxelles, et le Wallywood on tour(ne). (R)