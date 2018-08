Notre rendez-vous hebdomadaire avec Eddy Caekelberghs et un auteur en préfiguration de son émission Majuscules du dimanche sur la Première. Cette semaine ce sera Pascal Bruckner, romancier, philosophe, essayiste. L’homme, qui avait 19 ans à l’été 68, a-t-il gardé une nostalgie de cette époque cinquantenaire ? Et puis quelles sont ses lectures et conseils lectures ? Réponses … (R)