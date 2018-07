La culture est à nous - L'été passion selon Eric-Emmanuel Schmitt - 21/07/2018

Comme chaque semaine rendez-vous à cette heure-ci avec Eddy Caekelberghs et l’un de ses invités : cette semaine c’est l’écrivain et homme de scène Eric-Emmanuel Schmitt. Propriétaire du théâtre Rive Gauche à Paris, homme de scène et de plume qui n’hésite pas à monter lui-même sur les planches, l’un des jurés aussi du Prix Goncourt : il nous détaille son « été-passion » au micro d’Eddy Caekelberghs … (R)