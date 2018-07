La culture est à nous - Présentation du livre « 40 ans trop jeune pour mourir » - 14/07/2018

Comme prévu pendant tout l’été on va aussi préfacer en quelques sortes l’émission littéraire et de divertissement Majuscules d’Eddy Caekelberghs que l’on peut retrouver le dimanche sur la Première de 15h à 16h. Aujourd’hui, rien que pour nous, confidences de l’une des invitées de son émission de demain : l’ancienne journaliste, éditrice et auteure Marie-Paule Eskenazi qui sort chez Academia L’Harmattan « 40 ans trop jeune pour mourir ». Ici pas de larmes mais un programme pour l’été de lecture de Marie-Paule Eskenazi interrogée par Eddy Caekelberghs. (R)