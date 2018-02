La culture est à nous - Les coups de coeur culturels du week-end - 03/02/2018

Ce samedi Nicole Debarre a plusieurs propositions de sorties notamment à Anvers avec le chorégraphe belgo-marocain Sidi Larbi Cherkaoui qui met en scène à l’opéra d’Anvers « Pelléas et Mélisande » de Debussy. A Bruxelles, c’est la fin de la semaine du son, avec ce dimanche à Flagey une journée consacrée à John Cage, avec des conférences et plusieurs concerts. Et puis ce week-end, ne ratez pas le Tournai Jazz festival, dans plusieurs lieux du centre dès samedi matin.