Le Mug - Invité 2 : Un spectacle entre théâtre et concert à découvrir jusqu’au 19 octobre au théâtre Varia sur Auvio

Ce mardi, on découvre la conjuration d’Apollon, un spectacle entre théâtre et concert à découvrir jusqu’au 19 octobre au théâtre Varia. C’est l’histoire de trois fille dynamiques, volontaires et connectées à leur smartphone, qui se demandent que faire avec les regards des autres. Elles décident de mener des actions secrètes pour changer les choses ! C’est aussi et avant tout l’histoire de trois corps sous tension, dans un monde construit sur les apparences, qui ne savent ni où donner de la tête, ni où placer leur trop plein d’énergie, leurs pulsions, leurs désirs, leurs rêves… Un spectacle q