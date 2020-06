La collection La Première : Paysages-Pays sages, avec Alexandre Lacroix et Olivier de Voghel (2/2) sur Auvio

Il s'agit juste d'apprendre à regarder, sentir, toucher. Mais comment saisir la beauté de la nature ?

C'est le propos du philosophe Alexandre Lacroix qui consacre un livre à cette beauté dans laquelle nous voyageons sans guide et sans repère. La beauté peut nicher dans l'ordinaire, elle n'exige rien, aucun avion, aucune escale, aucun exotisme, seulement notre être au monde un peu plus vif que d'habitude.

Olivier de Voghel a une passion pour les arbres, dont il a fait son métier d'élagueur. Il nous parle de ses arbres préférés, les tilleuls, un festin de fleurs, d'abeilles et de senteurs. Voyage au pays des sensations.

Une émission en deux parties, réalisation : Pascale Tison