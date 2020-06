La collection La Première : Le Prince oublié (4/4): Le retour de Léopold III et la Question royale sur Auvio

Le Régent Charles cesse d'exercer sa mission dès l'arrivée de son frère sur le sol belge. Il reprend instantanément son rang, celui de Prince et occupe la place qui était la sienne auparavant : celle du frère cadet, à l'ombre du Roi. Léopold III n'a même pas eu un mot pour son frère, dans son discours prononcé à la radio. 10 jours seulement après son retour au pays, Léopold III renonce au trône, au matin du 1er août 1950, en faveur de son fils le Prince Baudouin. Il devient alors Prince royal et doit attendre le 17 juillet 1951 pour prêter le serment constitutionnel qui l'installera sur le trône, après l'abdication formelle de son père qui aura lieu le même jour.

A la fin du mois d'août 1950, Baudouin charge son chef de cabinet et le grand Maréchal de la Cour d'expulser Charles des appartements qu'il occupe dans l'aile gauche du Palais de Bruxelles.

Le Prince choisit de s'installer définitivement près d'Ostende, au Domaine royal de Raversijde qu'il a fait rénover après la guerre. Il vit à l'écart de toute activité protocolaire, il peint sous le nom de Karel van Vlaanderen.

Peu de temps avant sa mort, en 1982, Charles fait savoir qu'il souhaiterait revoir son frère. Cette tentative donne lieu à un dernier échange épistolaire entre les deux frères. Ils ne se reverront jamais.

