La collection La Première : Le Prince oublié (2/4) : La mort du père Albert Ier, la guerre sur Auvio

La Reine Astrid meurt brutalement le 29 août 1935 dans un accident de voiture à Küssnacht, en Suisse. Son époux, le Roi Léopold III, était au volant. Il s'en sort quasi indemne.

18 mois plus tôt, le 17 février 1934, c'est le Roi Albert 1er qui se tue lors de l'ascension d'un rocher à Marche-les-Dames. Ces deux drames vont ébranler la Belgique.

Depuis l'accession au trône de son frère Léopold en 1934, Charles semble revenu à de meilleures dispositions. Il remplit sans sourciller ses obligations protocolaires. Mais la trêve ne dure pas.

Léopold et Charles sont faits prisonniers par les Allemands le 28 mai 1940 puis escortés vers Bruxelles deux jours plus tard. Le Roi est assigné à résidence au Château de Laeken. Quant à Charles, il réside au Palais de Bruxelles. Contrairement à son frère, surveillé de près par la Wehrmacht, Charles vit presque sans contrainte la période d'occupation.

Une nouvelle pomme de discorde s'installe entre les deux frères en septembre 1941 lorsque Charles apprend que le Roi s'est remarié en secret avec Lilian Baels, la fille du gouverneur de Flandre occidentale. Un comble ! Léopold épouse une bourgeoise alors que 3 ans plus tôt, il a empêché Charles de se marier avec Jacqueline Wehrli, une roturière ! En conséquence, le Prince rompt sur-le-champ toute relation avec Léopold. Ils ne se reverront plus de toute la guerre.

Le 12 septembre 1944, Charles apprend ce que l'on attend de lui : exercer la régence, soit assurer l'intérim sur le trône en attendant le retour de son frère, prisonnier en Allemagne.

