La collection La Première : Hommage à Stéphane Dupont sur Auvio

Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir une émission réalisée par Stéphane Dupont, ancien animateur de La Première qui vient de nous quitter : "A pied, à cheval, à vélo". Une émission qui date de juin 2000.

L'émission nous promène dans un dimanche sans voiture à Liège mais aussi dans la Zinneke Parade à Bruxelles et les festivités à Namur.



« Ce court laps de temps permet de revisiter la ville. Le boulevard d'Avroy devient une belle piste pour patins à roulettes, les sabots des chevaux, les roues des calèches, les cris des débardeurs, remplacent harmonieusement les klaxons, les bruits de moteur. (...) On va, on vient, d'un bout à l'autre du boulevard, comme au temps des grandes foires. »