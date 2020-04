La collection La Première : Nora sur le retour, de Deborah Gros sur Auvio

L'histoire se passe en Equateur, dans la petite ville andine de Loja, au sud du pays. Dans les années 2000, pendant la profonde crise qu'a traversée le pays, des milliers de personnes ont quitté Loja en quête d'un avenir meilleur. Nombreuses sont celles qui, comme Nora, sont parties en Espagne, laissant leurs enfants au pays, à la charge d'un autre membre de la famille. « C'est juste pour une année ou deux » disait alors Nora. Mais quinze ans plus tard, elle n'est toujours pas rentrée en Equateur et rêve de pouvoir le faire.



Pendant plusieurs années, Deborah Gros a réalisé un portrait de Nora et sa famille, racontant la relation à distance entre une mère et ses fils.

Un premier documentaire, Appel en absence est centré sur Nora et ses appels depuis les locutorios (les taxiphones) pour maintenir le lien avec ses enfants.

Puis dans ce deuxième volet, elle donne la parole à ceux qui sont de l'autre côté du téléphone, en Equateur et qui attendent le retour de Nora. Ses fils surtout, qui étaient enfants quand leur mère et partie et qui sont adultes maintenant.



Musique originale de Didier Laloy

Avec les voix de Maria del Carmen Guadalupe Carbajal Vargas, Nicolas Rincon Gille, Manuela Gonzales et Carlos Felipe Serrano Gomez .

Un projet soutenu par Gulliver, un appel conjoint de la RTBF, les sociétés de droits d'auteurs : la SACD, la SCAM, la SACD France, la SCAM France et la Promotion des Lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles